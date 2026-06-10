Главный тренер ЦСКА Пистиолис поделился первыми эмоциями после чемпионства

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился эмоциями после четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Победа над казанским клубом принесла москвичам 13-й чемпионский титул.

«Каждый чемпионат и каждый титул для меня особенный. Но ещё важнее — быть с этими людьми, которые меня окружают, с этой отличной командой. Праздновать вместе с ними — делает победу для меня ещё более значимой», – сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В нынешнем плей-офф ЦСКА обыграл УНИКС во всех четырёх матчах. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76.