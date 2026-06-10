Главный тренер ЦСКА Пистиолис поделился первыми эмоциями после чемпионства
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился эмоциями после четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Победа над казанским клубом принесла москвичам 13-й чемпионский титул.
Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич
«Каждый чемпионат и каждый титул для меня особенный. Но ещё важнее — быть с этими людьми, которые меня окружают, с этой отличной командой. Праздновать вместе с ними — делает победу для меня ещё более значимой», – сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
В нынешнем плей-офф ЦСКА обыграл УНИКС во всех четырёх матчах. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76.
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