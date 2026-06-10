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Пистиолис — о следующем сезоне: будущее слишком далеко, сейчас время отдыха и празднования

Пистиолис — о следующем сезоне: будущее слишком далеко, сейчас время отдыха и празднования
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что команда заслужила право отпраздновать чемпионство в Единой лиге ВТБ.

— Классический вопрос тренеру — уже завтра вы забываете об этом чемпионстве и начнёте думать о следующем сезоне?
— Нет. Знаете, мы ещё немного отпразднуем. Мы это заслужили. Если не умеешь правильно праздновать, значит, ты не заслужил быть чемпионом. Сейчас наше время для праздника.

— Но вы ведь уже нацелились на следующий титул через год? Для ЦСКА всегда есть только первое место.
— Никто не знает, будущее слишком далеко. Прямо сейчас моё будущее — это празднование. Время с моими людьми здесь и момент отдыха после долгого сезона, — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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