Пистиолис: не сказал бы, что это был простой финал для нас. УНИКС — великая команда

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы встречались с казанским УНИКСом, который обыграли всухую (4-0).

«Я бы не сказал, что это был простой финал для нас. Это не так. У каждого матча была своя сложность. Повторюсь, мы заставили выглядеть лёгким то, что на самом деле лёгким не было. Но всё дело в работе, которую мы проделали в течение сезона.

УНИКС — великая команда, великие игроки, великий тренер и очень большой клуб. Как вы сказали, они очень серьёзно боролись весь сезон. Но импульс был на нашей стороне. Мы были здоровы, свежи и в максимально возможном ритме, чего нельзя сказать о них. Но это часть игры.

Поэтому и говорим: это не спринт, а марафон. Только так можно стать чемпионом и именно так мы и действовали в этом сезоне», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.