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Пистиолис: не сказал бы, что это был простой финал для нас. УНИКС — великая команда

Пистиолис: не сказал бы, что это был простой финал для нас. УНИКС — великая команда
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы встречались с казанским УНИКСом, который обыграли всухую (4-0).

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«Я бы не сказал, что это был простой финал для нас. Это не так. У каждого матча была своя сложность. Повторюсь, мы заставили выглядеть лёгким то, что на самом деле лёгким не было. Но всё дело в работе, которую мы проделали в течение сезона.

УНИКС — великая команда, великие игроки, великий тренер и очень большой клуб. Как вы сказали, они очень серьёзно боролись весь сезон. Но импульс был на нашей стороне. Мы были здоровы, свежи и в максимально возможном ритме, чего нельзя сказать о них. Но это часть игры.

Поэтому и говорим: это не спринт, а марафон. Только так можно стать чемпионом и именно так мы и действовали в этом сезоне», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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