Базаревич: качество седьмой игры УНИКСа с «Зенитом» было ужасным с обеих сторон

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что качество игры в полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом» было ужасным с обеих сторон.

«После седьмой игры УНИКСа и «Зенита» я, может быть, больше в шутку сказал, что и одна, и другая команда получат по «баранке» — и в серии за третье место, и в серии за чемпионство.

Конечно, надеялся, что УНИКС всё-таки зацепит хотя бы одну игру ради большего интереса. Но после того седьмого матча было ощущение, что команды в предыдущих шести встречах отдали все силы.

Качество игры с обеих сторон было просто ужасным. При этом УНИКСу надо отдать должное: команда проявила бойцовские качества и вернулась в игру», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.