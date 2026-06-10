Президент Единой лиги Кущенко подвёл итоги баскетбольного сезона

Президент Единой Лиги Сергей Кущенко подвёл итоги сезона-2025/2026. Чемпионом этого розыгрыша стал московский ЦСКА, который в 13-й раз взял титул.

«У каждого сезона своя режиссура и свой сценарий. Мы провели за рубежом Суперкубок, классные матчи в Белграде. Здорово запустили формат с внутренним кубком Basket Cup с нашими партнёрами, очень интересные матчи были, особенно игра за третье место получилась уникальной. Матч звёзд на уровне.

Плей-офф, если в четвертьфинале было более-менее всё понятно, внутри игр была борьба. Были матчи, которые заслуживали внимания, не в одну калитку было. А в финале играли лучшие на сегодняшний день наши команды в стране. Всё заслуженно», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.