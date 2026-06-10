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Кущенко объяснил, почему в Единой лиге не могут ввести потолок зарплат как в КХЛ

Кущенко объяснил, почему в Единой лиге не могут ввести потолок зарплат как в КХЛ
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига не может искусственно организовать интригу для болельщиков. По его словам, лучше пусть все команды тянутся к уровню ЦСКА, чем вводить потолки зарплат по примеру КХЛ.

«Нашему болельщику всегда хочется видеть интриги, важно для аудитории большое и крутое соревнование. Но искусственно мы его организовать не можем, лучше все пускай тянутся к ЦСКА, нежели вводить потолки зарплат… Понятное дело, что есть пример КХЛ, но у них и ресурсы, другая конструкция регламента.

Мы зависим от ФИБА, у нас есть переходы игроков между лигами, есть много моментов, которые не позволяют нам это сделать. Хотя всё подравнялось. Если вспомнить начало сезона, пока все раскачивались, лидеров здорово покусали и «Парма», и «Уралмаш», и «Енисей». Всё было, игры были достаточно хорошие», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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