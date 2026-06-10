Кущенко: УНИКС — большие молодцы, спасибо Казани за полуфинал, это классика баскетбола

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что тяжёлая семиматчевая полуфинальная серия с «Зенитом» сгубила УНИКС в финале с ЦСКА.

«В полуфинале спасибо Казани. Серия УНИКСа с «Зенитом» теперь как классика баскетбола, история лиги ВТБ пишется на наших глазах. Здесь намного сложнее была история. И Казань собралась, но эта семиматчевая серия в финале их и сгубила. Тяжело играть таким составом, травмы. Но их надо отметить, Казань всегда стоит на уровне. Высоком уровне.

Я был рад их чемпионству в 2023, здесь подтянули маркетинг, прислушались нас. И важный момент — никто не ушёл с трибун, стоя благодарили команду за серебряные награды. Казанская публика благодарная, с командой до конца. Так что спасибо УНИКСу, позвонил уже Евгению Борисовичу Богачёву, поблагодарил за сезон. Казань — большие молодцы», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.