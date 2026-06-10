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Кущенко: УНИКС — большие молодцы, спасибо Казани за полуфинал, это классика баскетбола

Кущенко: УНИКС — большие молодцы, спасибо Казани за полуфинал, это классика баскетбола
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что тяжёлая семиматчевая полуфинальная серия с «Зенитом» сгубила УНИКС в финале с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«В полуфинале спасибо Казани. Серия УНИКСа с «Зенитом» теперь как классика баскетбола, история лиги ВТБ пишется на наших глазах. Здесь намного сложнее была история. И Казань собралась, но эта семиматчевая серия в финале их и сгубила. Тяжело играть таким составом, травмы. Но их надо отметить, Казань всегда стоит на уровне. Высоком уровне.

Я был рад их чемпионству в 2023, здесь подтянули маркетинг, прислушались нас. И важный момент — никто не ушёл с трибун, стоя благодарили команду за серебряные награды. Казанская публика благодарная, с командой до конца. Так что спасибо УНИКСу, позвонил уже Евгению Борисовичу Богачёву, поблагодарил за сезон. Казань — большие молодцы», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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