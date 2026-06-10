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Кущенко: задачи уравнивания команд у нас нет, задача — создать условия для конкуренции

Кущенко: задачи уравнивания команд у нас нет, задача — создать условия для конкуренции
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о конкуренции в Единой лиге ВТБ.

«Задачи уравнивания команд у нас нет. Задача — создавать условия для этого. Чтобы была конкуренция. Радует маркетинг. Научили несколько клубов грамотно продавать билеты, а это ещё один игрок на паркете. Игрок хорошего качества.

Работаем над спонсорскими контрактами, привлечением собственных качественных ресурсов. За такие ресурсы можно приобрести ещё одного игрока. Посмотрите на ротацию у УНИКСа. В конце сезона им не хватило игроков. 10-12 человек надо высокого уровня [Велимиру] Перасовичу, чтобы он сыграл так, как когда он выиграл чемпионат», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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