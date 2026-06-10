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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги сезона для своей команды

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги сезона для своей команды
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что команда провела отличный сезон, дойдя до двух финалов — WINLINE Basket Cup и Единой лиги ВТБ.

«Мы провели отличный сезон. Мы добрались до двух финалов — WINLINE Basket Cup и Единой Лиги ВТБ, — и оба раза уступили только ЦСКА, который был сильнее. На данный момент это наш максимум. Безусловно, при счете 0-4 остается неприятный осадок.

Но если смотреть на весь путь целиком, без эмоций от последнего матча, нельзя не признать: сезон получился очень хорошим», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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