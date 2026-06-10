Кущенко: ЦСКА вернулся на трон, где и был всегда, у них была идеальная форма у всех

Президент Единой Лиги Сергей Кущенко прокомментировал форму московского клуба ЦСКА, который стал чемпионом этого сезона. Армейцы всухую обыграли УНИКС в финальной серии со счётом 4-0.

«ЦСКА – единственная команда, которая приготовилась к самому важному периоду в сезоне идеально. У них была идеальная функциональная форма у всех, кто выходил на паркет. Лидеры показали что-то невероятное.

Весь плей-офф мы видели что-то сумасшедшее, какая-то колоссальная реализация, такие трёхочковые невероятные, на любой вкус – и с рукой, и без руки, отовсюду. Так что ЦСКА заслуженно победил и, наверное, после третьего чемпионства подряд армейцы всё-таки можно сказать вернулся на трон, где и был всегда. Хотя два сезона подряд они до этого проигрывали, и тем не менее», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.