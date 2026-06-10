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Кущенко: ЦСКА вернулся на трон, где и был всегда, у них была идеальная форма у всех

Кущенко: ЦСКА вернулся на трон, где и был всегда, у них была идеальная форма у всех
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Президент Единой Лиги Сергей Кущенко прокомментировал форму московского клуба ЦСКА, который стал чемпионом этого сезона. Армейцы всухую обыграли УНИКС в финальной серии со счётом 4-0.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«ЦСКА – единственная команда, которая приготовилась к самому важному периоду в сезоне идеально. У них была идеальная функциональная форма у всех, кто выходил на паркет. Лидеры показали что-то невероятное.

Весь плей-офф мы видели что-то сумасшедшее, какая-то колоссальная реализация, такие трёхочковые невероятные, на любой вкус – и с рукой, и без руки, отовсюду. Так что ЦСКА заслуженно победил и, наверное, после третьего чемпионства подряд армейцы всё-таки можно сказать вернулся на трон, где и был всегда. Хотя два сезона подряд они до этого проигрывали, и тем не менее», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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