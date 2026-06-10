Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА опубликовал видео чемпионской раздевалки после победы в плей-офф Единой лиги

ЦСКА опубликовал видео чемпионской раздевалки после победы в плей-офф Единой лиги
Комментарии

Московский профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ над УНИКСом со счётом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) опубликовал видео чемпионской раздевалки.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Посмотреть ролик можно в Телеграм-канале ПБК ЦСКА.

Армейцы в четвёртом матче плей-офф Единой лиги уверенно обыграли казанский УНИКС. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76. Для ЦСКА это стал 13-й титул в Единой лиге.

«Локомотив-Кубань» продолжает борьбу за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2). Решающий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня.

Материалы по теме
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android