ЦСКА опубликовал видео чемпионской раздевалки после победы в плей-офф Единой лиги

Московский профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ над УНИКСом со счётом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) опубликовал видео чемпионской раздевалки.

Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Посмотреть ролик можно в Телеграм-канале ПБК ЦСКА.

Армейцы в четвёртом матче плей-офф Единой лиги уверенно обыграли казанский УНИКС. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76. Для ЦСКА это стал 13-й титул в Единой лиге.

«Локомотив-Кубань» продолжает борьбу за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2). Решающий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня.