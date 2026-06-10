ЦСКА опубликовал видео чемпионской раздевалки после победы в плей-офф Единой лиги
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Московский профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ над УНИКСом со счётом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) опубликовал видео чемпионской раздевалки.
Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич
Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Посмотреть ролик можно в Телеграм-канале ПБК ЦСКА.
Армейцы в четвёртом матче плей-офф Единой лиги уверенно обыграли казанский УНИКС. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76. Для ЦСКА это стал 13-й титул в Единой лиге.
«Локомотив-Кубань» продолжает борьбу за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2). Решающий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня.
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