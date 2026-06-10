Базаревич: преимущество ЦСКА в плей-офф было явным, а усиления УНИКСа не сработали

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что преимущество ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ выглядело явным, а попытки УНИКСа усилиться перед плей-офф не сработали.

«По этому сезону преимущество ЦСКА выглядело явным, особенно это проявилось в плей-офф. Если в регулярном чемпионате ещё случались победы команд, которые находились ниже в таблице, плей-офф ЦСКА прошёл практически на одном дыхании.

Возможно, где-то команде чуть-чуть повезло. Были травмы, были не совсем удачные подписания, которые, на мой взгляд, должны были усилить состав перед плей-офф. Только сегодня [Элайджа] Стюарт показал что-то интересное, а [Ксавьер] Манфорд вообще не выходил на площадку. В целом с этими усилениями явно что-то пошло не так», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.