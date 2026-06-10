«Есть все шансы удержать гегемонию». Базаревич — о положении ЦСКА в ЕЛ на ближайшие годы

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что у ЦСКА есть все шансы удержать гегемонию в Единой лиге ВТБ в ближайшие годы, в то время как другим командам необходимо что-то менять.

«Третье чемпионство подряд. Конечно, хотелось бы видеть больше конкуренции в лиге, но ЦСКА максимально стабилизировал состав на фоне того, что российские команды не играют в Евролиге. Клуб не ищет каких-то резких решений, делает ставку на хорошо знакомых игроков и старается находить внутренние резервы. В этом плане подход отличается от того, что, возможно, было раньше.

При этом ЦСКА всегда отличала стабильность — в том числе в том, насколько долго ключевые игроки выступали за команду. Поэтому не знаю. Хотелось бы, чтобы кто-то ожил, чтобы кто-то составил конкуренцию. Может быть, кто-то это сделает, но пока на сегодняшний день это не очень видно.

Есть ощущение, что и УНИКСу что-то нужно будет менять. И «Зенит» — явно неудачный сезон. Наверное, команду ждёт ещё какая-нибудь перестройка. Поэтому как это отразится на дальнейшем — вопрос. А ЦСКА переподписывает своих лидеров. Может быть, они не становятся моложе. Как я уже говорил, в данной ситуации, когда сложно привести кого-то явно лучше, у ЦСКА есть все шансы удержать свою гегемонию в предстоящие годы», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.