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Перасович: будь мы в оптимальных условиях, могли бы навязать ЦСКА борьбу на равных

Перасович: будь мы в оптимальных условиях, могли бы навязать ЦСКА борьбу на равных
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА. Игра закончилась со счётом 76:102.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«Поздравляю ЦСКА. Сегодня у нас практически не было шансов. Местами показывали хороший баскетбол, но соперник оказался сильнее и надёжнее. Они практически не ошибались, тогда как мы, даже когда приближались, совершали ошибки. Уровень их игроков и баскетбола выше.

Будь мы в оптимальных условиях: без травмированных и тех, у кого были проблемы со здоровьем, могли бы навязать им борьбу на равных. Но, увы, реальность оказалась суровой. В решающей стадии невозможно играть без здоровых исполнителей, способных действовать жёстко и эффективно», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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