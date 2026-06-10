Перасович: будь мы в оптимальных условиях, могли бы навязать ЦСКА борьбу на равных

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА. Игра закончилась со счётом 76:102.

«Поздравляю ЦСКА. Сегодня у нас практически не было шансов. Местами показывали хороший баскетбол, но соперник оказался сильнее и надёжнее. Они практически не ошибались, тогда как мы, даже когда приближались, совершали ошибки. Уровень их игроков и баскетбола выше.

Будь мы в оптимальных условиях: без травмированных и тех, у кого были проблемы со здоровьем, могли бы навязать им борьбу на равных. Но, увы, реальность оказалась суровой. В решающей стадии невозможно играть без здоровых исполнителей, способных действовать жёстко и эффективно», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.