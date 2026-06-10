Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Один игрок впервые в истории Единой лиги стал трижды подряд MVP плей-офф

Один игрок впервые в истории Единой лиги стал трижды подряд MVP плей-офф
Комментарии

Американский баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, стал первым спортсменом, который был трижды подряд признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф Единой лиги ВТБ.

Свою первую награду Тримбл выиграл по итогам сезона-2023/2024, в финале которого армейцы обыграли казанский УНИКС со счётом 4-1. В плей-офф 2025 года Тримбл вновь был признан MVP после того, как ЦСКА оформил своё 12-е чемпионство в серии с «Зенитом». Теперь, в сезоне-2025/2026, Тримбл снова забрал награду после «сухой» победы москвичей над УНИКСом (4-0).

В 12 матчах плей-офф Тримбл набирал в среднем 21 очко, делал 2,4 подбора и 3,7 передачи, 1,1 перехвата с коэффициентом эффективности «+22,8» за игру.

Материалы по теме
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android