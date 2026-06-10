Один игрок впервые в истории Единой лиги стал трижды подряд MVP плей-офф

Американский баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, стал первым спортсменом, который был трижды подряд признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф Единой лиги ВТБ.

Свою первую награду Тримбл выиграл по итогам сезона-2023/2024, в финале которого армейцы обыграли казанский УНИКС со счётом 4-1. В плей-офф 2025 года Тримбл вновь был признан MVP после того, как ЦСКА оформил своё 12-е чемпионство в серии с «Зенитом». Теперь, в сезоне-2025/2026, Тримбл снова забрал награду после «сухой» победы москвичей над УНИКСом (4-0).

В 12 матчах плей-офф Тримбл набирал в среднем 21 очко, делал 2,4 подбора и 3,7 передачи, 1,1 перехвата с коэффициентом эффективности «+22,8» за игру.