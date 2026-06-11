Экс-тренер сборной России выделил трёх игроков после победы ЦСКА в финале Единой лиги

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич оценил вклад ролевых игроков ЦСКА в победу в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Я бы ещё добавил, что ролевые игроки ЦСКА очень удачно сыграли в этой финальной серии, в первую очередь тем, что они и попадали хорошо, и очень уверенно работали в защите.

Как я говорил, ЦСКА знал, во что играют, и все, в общем, очень неплохо защищались. Особенно я хочу отметить [Самсона] Руженцева и [Ивана] Ухова, да и [Никита] Курбанов, в общем, в последней игре особенно был очень хорош», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

ЦСКА выиграл финальную серию Единой лиги у УНИКСа со счётом 4-0 и завоевал 13-й чемпионский титул в истории турнира.