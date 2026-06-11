Пистиолис завоевал третий чемпионский титул подряд с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис завоевал третий подряд чемпионский титул Единой лиги ВТБ вместе с московским клубом.

Греческий специалист возглавил армейцев перед плей-офф сезона-2023/2024 после ухода Эмила Райковича. Под руководством Пистиолиса ЦСКА выиграл чемпионат в сезонах-2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026.

В нынешнем сезоне армейцы уверенно прошли весь плей-офф. ЦСКА обыграл «Енисей» в четвертьфинале (3-0), «Локомотив-Кубань» в полуфинале (4-1), а в финальной серии не оставил шансов УНИКСу, победив со счётом 4-0.

Кроме того, ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выиграть финальную серию со счётом 4-0 в формате до четырёх побед.