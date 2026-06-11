Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Базаревич раскритиковал защиту УНИКСа в финальном матче Единой лиги

Сергей Базаревич раскритиковал защиту УНИКСа в финальном матче Единой лиги
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич раскритиковал защиту УНИКСа в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«Все говорили про какую-то защиту у УНИКСа, но они совершенно без идеи действовали в обороне и так и не смогли оказать никакого сопротивления [Мело] Тримблу и [Касперу] Уэйру. Попытки что-то менять, на мой взгляд, были совершенно неправильными», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

ЦСКА выиграл финальную серию Единой лиги у УНИКСа со счётом 4-0 и завоевал 13-й чемпионский титул в истории турнира. Мело Тримбл в победной игре записал на свой счёт 23 очка, Каспер Уэйр — 22 очка.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android