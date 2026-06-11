Сергей Базаревич раскритиковал защиту УНИКСа в финальном матче Единой лиги

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич раскритиковал защиту УНИКСа в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Все говорили про какую-то защиту у УНИКСа, но они совершенно без идеи действовали в обороне и так и не смогли оказать никакого сопротивления [Мело] Тримблу и [Касперу] Уэйру. Попытки что-то менять, на мой взгляд, были совершенно неправильными», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

ЦСКА выиграл финальную серию Единой лиги у УНИКСа со счётом 4-0 и завоевал 13-й чемпионский титул в истории турнира. Мело Тримбл в победной игре записал на свой счёт 23 очка, Каспер Уэйр — 22 очка.