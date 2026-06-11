Владельца «Панатинаикоса» отстранили на шесть месяцев и оштрафовали на € 50 тыс.

Греческая баскетбольная лига наложила строгое наказание на владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса, отстранив его от посещения всех домашних арен на шесть месяцев и оштрафовав на € 50 тыс. Сам клуб также оштрафован на € 50 тыс., общий финансовый штраф составил € 100 тыс. Об этом сообщает издание Eurohoops.

Яннакопулос был признан виновным в неоднократных действиях, «порочащих спорт», во время третьего матча финальной серии чемпионата Греции c «Олимпиакосом» 8 июня 2026 года.

Инцидент произошёл за 33,4 секунды до конца второй четверти во время тайм-аута. Яннакопулос, находившийся в первом ряду, вышел на площадку и приблизился к судьям в агрессивной манере, жестикулировал и делал в их адрес оскорбительные замечания. Игра была приостановлена примерно на четыре минуты, сотрудники службы безопасности вывели Яннакопулоса за пределы площадки.

Ранее «Панатинаикос» также получил от Греческой комиссии по борьбе с насилием в спорте один матч при пустых трибунах за инциденты во время второго матча финальной серии.