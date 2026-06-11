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Финал Единой лиги: результаты на 10 июня

Финал Единой лиги: результаты на 10 июня
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В среду, 10 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся последний игровой день финальной серии, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты матчей на 10 июня:

УНИКС — ЦСКА — 76:102 (счёт в серии 0-4).

Таким образом, московский ЦСКА в третий раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы уступили лишь единожды в плей-офф «Локомотиву-Кубань» в первом матче полуфинальной серии (88:97 ОТ).

В серии за третье место встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань», отыгравшие четыре матча — счёт 2-2. Решающий матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

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Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
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Новости. Баскетбол
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