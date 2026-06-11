«Сан-Антонио» установил рекорд по трёхочковым за одну половину в финалах НБА

В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимает «Сан-Антонио Спёрс» был зафиксирован рекорд.

«Сан-Антонио» установил рекорд финала НБА по реализованным трёхочковым за одну половину — 14. Например, «Кливленд» в 2017 году попал 13 трёхочковых за половину, а закончил тот матч с 24.

Кроме того, «Спёрс» ушли на большой перерыв с самым крупным преимуществом среди гостевых команд в истории финала НБА («+27») — если не учитывать матчи в «пузыре» 2020 года.

На момент написания новости идёт третья четверть. «Сан-Антонио» обыгрывает «Нью-Йорк» со счётом 87:70.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Никс».