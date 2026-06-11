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«Сан-Антонио» установил рекорд по трёхочковым за одну половину в финалах НБА

«Сан-Антонио» установил рекорд по трёхочковым за одну половину в финалах НБА
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В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимает «Сан-Антонио Спёрс» был зафиксирован рекорд.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Сан-Антонио» установил рекорд финала НБА по реализованным трёхочковым за одну половину — 14. Например, «Кливленд» в 2017 году попал 13 трёхочковых за половину, а закончил тот матч с 24.

Кроме того, «Спёрс» ушли на большой перерыв с самым крупным преимуществом среди гостевых команд в истории финала НБА («+27») — если не учитывать матчи в «пузыре» 2020 года.

На момент написания новости идёт третья четверть. «Сан-Антонио» обыгрывает «Нью-Йорк» со счётом 87:70.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Никс».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
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