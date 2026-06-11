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Названо условие, при котором Вембаньяма может быть дисквалифицирован в финале НБА

Названо условие, при котором Вембаньяма может быть дисквалифицирован в финале НБА
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Французский бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол во время четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Это произошло в эпизоде матча, где Вембаньяма ударил центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса локтем в лицо. Таким образом, следующий грубый фол может привести к автоматической дисквалификации звёздного француза.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма не получил технический фол за контакт с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии НБА с «Нью-Йорком».

На момент написания новости идёт третья четверть. Счёт 87:70 в пользу «Спёрс». После трёх матчей финальной серии «Спёрс» уступает «Нью-Йорку» в серии со счётом 1-2.

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