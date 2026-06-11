Названо условие, при котором Вембаньяма может быть дисквалифицирован в финале НБА

Французский бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол во время четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс».

Это произошло в эпизоде матча, где Вембаньяма ударил центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса локтем в лицо. Таким образом, следующий грубый фол может привести к автоматической дисквалификации звёздного француза.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма не получил технический фол за контакт с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии НБА с «Нью-Йорком».

На момент написания новости идёт третья четверть. Счёт 87:70 в пользу «Спёрс». После трёх матчей финальной серии «Спёрс» уступает «Нью-Йорку» в серии со счётом 1-2.