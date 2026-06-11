Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Сан-Антонио Спёрс», результат матча 11 июня 2026, счет 107:106, финал плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио», установив два рекорда и ведя с разницей «+29», проиграл «Нью-Йорку»
Комментарии

Завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 107:106.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Никс».

Наибольшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Джейлен Брансон, в активе которого 36 очков, пять подборов и семь передач. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 13 очков и 10 подборов. Также Таунс отдал две передачи.

У гостей лучшим стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на его счету дабл-дабл: 24 очка и 13 подборов, а также одна передача.

Пятый матч состоится в ночь с 13 на 14 июня в Сан-Антонио.

В этом матче «Сан-Антонио» установил два рекорда — «Спёрс» ушли на большой перерыв с самым крупным преимуществом среди гостевых команд в истории финала НБА («+29»), а также установили рекорд финала НБА по реализованным трёхочковым за одну половину — 14.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
Читайте далее:
История!!! «Никс» отыграли «-29» и на последних секундах одолели «Спёрс». LIVE
Live
История!!! «Никс» отыграли «-29» и на последних секундах одолели «Спёрс». LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android