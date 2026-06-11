«Сан-Антонио», установив два рекорда и ведя с разницей «+29», проиграл «Нью-Йорку»

Завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 107:106.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Никс».

Наибольшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Джейлен Брансон, в активе которого 36 очков, пять подборов и семь передач. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 13 очков и 10 подборов. Также Таунс отдал две передачи.

У гостей лучшим стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на его счету дабл-дабл: 24 очка и 13 подборов, а также одна передача.

Пятый матч состоится в ночь с 13 на 14 июня в Сан-Антонио.

В этом матче «Сан-Антонио» установил два рекорда — «Спёрс» ушли на большой перерыв с самым крупным преимуществом среди гостевых команд в истории финала НБА («+29»), а также установили рекорд финала НБА по реализованным трёхочковым за одну половину — 14.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».