Результат матча финала плей-офф НБА на 11 июня 2026 года

В ночь на 11 июня прошёл четвёртый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результат четвёртого матча финала плей-офф НБА на 11 июня 2026 года:
«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 107:106.
Счёт в серии финала плей-офф НБА — 2026:
«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 3-1.
Пятый матч состоится в ночь с 13 на 14 июня в Сан-Антонио.
Счёт в парах полуфиналов плей-офф — 2026:
Западная конференция:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 4-3.
Восточная конференция:
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 0-4.
Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.