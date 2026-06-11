«Нью-Йорк» установил рекордный камбэк в финальных сериях плей-офф НБА всех времён

В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106), был зафиксирован рекордный камбэк в истории финалов Кубка Ларри О’Брайена. Об этом сообщает статистический портал Onyx в соцсети X.

По ходу встречи «Никс» отыграли у «Спёрс» 29 очков и победили. По информации источника, это самый крупный камбэк в истории финалов.

Ранее рекорд принадлежал матчу «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда коллектив из Бостона отыграл 24 очка. Третий результат в данном рейтинге принадлежит «Хьюстон Рокетс», который в одном из матчей финального противостояния 1995 года отыграл у «Орландо Мэджик» 20-очковое отставание.

После четырёх матчей финальной серии «Спёрс» уступают «Нью-Йорку» со счётом 1-3.