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«Нью-Йорк» установил рекордный камбэк в финальных сериях плей-офф НБА всех времён

«Нью-Йорк» установил рекордный камбэк в финальных сериях плей-офф НБА всех времён
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В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106), был зафиксирован рекордный камбэк в истории финалов Кубка Ларри О’Брайена. Об этом сообщает статистический портал Onyx в соцсети X.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

По ходу встречи «Никс» отыграли у «Спёрс» 29 очков и победили. По информации источника, это самый крупный камбэк в истории финалов.

Ранее рекорд принадлежал матчу «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда коллектив из Бостона отыграл 24 очка. Третий результат в данном рейтинге принадлежит «Хьюстон Рокетс», который в одном из матчей финального противостояния 1995 года отыграл у «Орландо Мэджик» 20-очковое отставание.

После четырёх матчей финальной серии «Спёрс» уступают «Нью-Йорку» со счётом 1-3.

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