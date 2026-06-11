«Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку», на стадионе ЧМ вывесили флаг России. Главное к утру
«Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106) в драматичном четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира, ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Сан-Антонио», установив два рекорда и ведя с разницей «+29», проиграл «Нью-Йорку».
- Организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира.
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- «Готов поспорить». Венгер сделал заявление о Мбаппе перед стартом ЧМ-2026, упомянув «Реал».
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