«Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку», на стадионе ЧМ вывесили флаг России. Главное к утру

«Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106) в драматичном четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира, ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».