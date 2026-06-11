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11 июня главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, чемпионат мира — 2026, баскетбол, трансферы

«Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку», на стадионе ЧМ вывесили флаг России. Главное к утру
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«Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106) в драматичном четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира, ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Сан-Антонио», установив два рекорда и ведя с разницей «+29», проиграл «Нью-Йорку».
  2. Организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира.
  3. ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта ЧМ-2026.
  4. Моуринью сообщил «Реалу», каких игроков хочет видеть в своей команде — AS.
  5. «ПСЖ» провёл переговоры с «Ливерпулем» по трём игрокам, включая Илью Забарного — источник.
  6. «Готов поспорить». Венгер сделал заявление о Мбаппе перед стартом ЧМ-2026, упомянув «Реал».
  7. «Манчестер Сити» всерьёз намерен усилить состав форвардом «Реала» — indykaila News.
  8. Новый тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал предстоящую работу с Артемием Панариным.
  9. «Нью-Йорк» установил рекордный камбэк в финальных сериях плей-офф НБА всех времён.
  10. «Потенциал Шевалье выше, чем у Сафонова». Французский агент — о вратарях «ПСЖ».
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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