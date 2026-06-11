Вембаньяму закидали яйцами после четвёртого матча финала НБА с «Нью-Йорком»
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Фанаты закидали 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового, яйцами после четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Йорк Никс», который завершился со счётом 107:106 в пользу последнего коллектива. Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу «Нью-Йорка».
НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 21 игре. В среднем за матч Виктор Вембаньяма набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,7 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.
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