Вембаньяму закидали яйцами после четвёртого матча финала НБА с «Нью-Йорком»

Фанаты закидали 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового, яйцами после четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Йорк Никс», который завершился со счётом 107:106 в пользу последнего коллектива. Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу «Нью-Йорка».

В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 21 игре. В среднем за матч Виктор Вембаньяма набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,7 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.