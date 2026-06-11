Полиция Нью-Йорка разгоняла фанатов «Никс» после 3-й победы над «Сан-Антонио» — источник

Полиция Нью-Йорка разгоняла буйных фанатов после четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; счёт в серии 3-1), сообщили в «РИА Новости».

«Просмотр игры у стадиона к концу матча перерос в беспорядки, в полицию полетели бутылки с водой и дорожные конусы. Самые буйные залезли на припаркованные авто, в том числе силовиков. Полиция оттеснила фанатов. Как минимум 10 человек задержаны. Полиция, несмотря на поздний час (в Нью-Йорке 0:35 на момент публикации новости), продолжает стычки с протестующими», — говорится в статье издания.

По ходу встречи «Никс» отыграли у «Спёрс» 29 очков и победили. Это является самым крупным камбэком в истории финалов.