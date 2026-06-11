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Баркли — о «Сан-Антонио»: самая тупая баскетбольная команда в истории цивилизации

Баркли — о «Сан-Антонио»: самая тупая баскетбольная команда в истории цивилизации
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли отреагировал на четвёртый матч финала сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; счёт в серии 3-1).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Мы увидели самую тупую баскетбольную команду в истории цивилизации», — сказал Баркли в эфире ESPN NBA.

По ходу встречи «Никс» отыграли у «Спёрс» 29 очков и победили. Это является самым крупным камбэком в истории финалов.

Наибольшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Джейлен Брансон, в активе которого 36 очков, пять подборов и семь передач. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 13 очков и 10 подборов. Также Таунс отдал две передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Cетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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