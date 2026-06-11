Баркли — о «Сан-Антонио»: самая тупая баскетбольная команда в истории цивилизации

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли отреагировал на четвёртый матч финала сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; счёт в серии 3-1).

«Мы увидели самую тупую баскетбольную команду в истории цивилизации», — сказал Баркли в эфире ESPN NBA.

По ходу встречи «Никс» отыграли у «Спёрс» 29 очков и победили. Это является самым крупным камбэком в истории финалов.

Наибольшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Джейлен Брансон, в активе которого 36 очков, пять подборов и семь передач. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 13 очков и 10 подборов. Также Таунс отдал две передачи.