Вембаньяма прокомментировал поражение в четвёртом матче финала НБА с «Нью-Йорком»

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, высказался насчёт поражения команды в четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Йорк Никс», который завершился со счётом 107:106 в пользу последнего коллектива. Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу «Нью-Йорка».

«Сейчас я не могу этого объяснить. Неудачная реализация, какая-то жадность. Во второй части мы явно были не в лучшей форме», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции после игры.

В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 21 игре. В среднем за матч Виктор Вембаньяма набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,7 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.