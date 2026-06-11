«Величайший камбэк в истории финалов НБА». Мэджик — о победе «Нью-Йорка» в четвёртом матче

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон проанализировал четвёртый матч финала НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс», который завершился со счётом 107:106. Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

«Мы только что стали свидетелями величайшего камбэка в истории финалов НБА! Первая и вторая половины матча были совершенно разными: в первой «Сан-Антонио» доминировал, а во второй «Нью-Йорк» вырвался вперёд. Джейлен Брансон внёс свой вклад, набрав 36 очков, но настоящим героем сегодня стал Ануноби, набравший 33 очка и сделавший решающий бросок!

Фокс совершил огромную ошибку, когда за несколько секунд до конца четвёртой четверти получил мяч и решил бросить из-под кольца, вместо того чтобы отдать передачу и заработать фол. Думаю, «Сан-Антонио» одержат ещё одну победу, и серия затянется до шести или семи матчей, но я всё же верю, что «Нью-Йорк» выиграет», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.