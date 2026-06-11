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«Величайший камбэк в истории финалов НБА». Мэджик — о победе «Нью-Йорка» в четвёртом матче

«Величайший камбэк в истории финалов НБА». Мэджик — о победе «Нью-Йорка» в четвёртом матче
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон проанализировал четвёртый матч финала НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс», который завершился со счётом 107:106. Таким образом, счёт в серии стал равен 3-1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Мы только что стали свидетелями величайшего камбэка в истории финалов НБА! Первая и вторая половины матча были совершенно разными: в первой «Сан-Антонио» доминировал, а во второй «Нью-Йорк» вырвался вперёд. Джейлен Брансон внёс свой вклад, набрав 36 очков, но настоящим героем сегодня стал Ануноби, набравший 33 очка и сделавший решающий бросок!

Фокс совершил огромную ошибку, когда за несколько секунд до конца четвёртой четверти получил мяч и решил бросить из-под кольца, вместо того чтобы отдать передачу и заработать фол. Думаю, «Сан-Антонио» одержат ещё одну победу, и серия затянется до шести или семи матчей, но я всё же верю, что «Нью-Йорк» выиграет», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

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