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«Ожидал чего угодно, только не разгрома». Гомельский — о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге

«Ожидал чего угодно, только не разгрома». Гомельский — о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский отреагировал на чемпионство ЦСКА в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 после четвёртой победы над УНИКСом (102:76; счёт в серии 4-0).

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«И я нахожусь в прекрасном настроении, потому что армейцы Москвы в финальной серии победили УНИКС 4-0. Честно говоря, от четвёртого матча я ожидал чего угодно, только не разгрома. Тем более что первую четверть УНИКС выиграл 27:20 и с очень приличным процентом реализовывал дальние трёхочковые броски.

Ну а потом, начиная со второй четверти, всё перевернулось в пользу армейцев. Опять эффективная, плотная, агрессивная защита и снова невероятные попадания издалека. И Каспе [Уэйр], и Мело Тримбл, и Самсон Руженцев все свои «трёхи» реализовали. И в итоге получилось 102:76 +26 очков, и сотку забили в гостях.

Я хотел бы начать поздравление с тренера Андреаса Пистиолиса, потому что это его заслуга. Вот он третий раз подряд становится чемпионом Единой лиги со своей командой, с командой ЦСКА. И он как тренер растёт прямо на глазах. Мне очень понравилось то, каким образом армейцы прошли эту дистанцию. Три серии плей-офф. 3-0, 4-1, 4-0. Это получается 11 побед при одном только поражении. Ну, в общем, я всех армейцев, всю команду, руководство клуба и болельщиков поздравляю с победой», — сказал Гомельский в видео в своём телеграм-канале.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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