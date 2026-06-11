«Ожидал чего угодно, только не разгрома». Гомельский — о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский отреагировал на чемпионство ЦСКА в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 после четвёртой победы над УНИКСом (102:76; счёт в серии 4-0).

«И я нахожусь в прекрасном настроении, потому что армейцы Москвы в финальной серии победили УНИКС 4-0. Честно говоря, от четвёртого матча я ожидал чего угодно, только не разгрома. Тем более что первую четверть УНИКС выиграл 27:20 и с очень приличным процентом реализовывал дальние трёхочковые броски.

Ну а потом, начиная со второй четверти, всё перевернулось в пользу армейцев. Опять эффективная, плотная, агрессивная защита и снова невероятные попадания издалека. И Каспе [Уэйр], и Мело Тримбл, и Самсон Руженцев все свои «трёхи» реализовали. И в итоге получилось 102:76 +26 очков, и сотку забили в гостях.

Я хотел бы начать поздравление с тренера Андреаса Пистиолиса, потому что это его заслуга. Вот он третий раз подряд становится чемпионом Единой лиги со своей командой, с командой ЦСКА. И он как тренер растёт прямо на глазах. Мне очень понравилось то, каким образом армейцы прошли эту дистанцию. Три серии плей-офф. 3-0, 4-1, 4-0. Это получается 11 побед при одном только поражении. Ну, в общем, я всех армейцев, всю команду, руководство клуба и болельщиков поздравляю с победой», — сказал Гомельский в видео в своём телеграм-канале.