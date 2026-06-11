«Многолетний флагман и раздражитель стал сильнейшим, ура!» Губерниев — о чемпионстве ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал чемпионство ЦСКА в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 после четвёртой победы над УНИКСом (102:76; счёт в серии 4-0).

— Как оцените чемпионство ЦСКА в Единой лиге ВТБ?

— Другого турнира у нас нет, и если в предыдущие годы мы видели довольно напряжённое противостояние, то в этот раз ЦСКА собрался и выиграл всухую. Можно только пожелать им удачи. Жалко, что мы сейчас не играем в Евролиге и не с чем сравнить. Мне кажется, что среди наших игровых видов спорта возвращение баскетбола будет весьма болезненным. Но тем не менее поздравляю ЦСКА, многолетний флагман и раздражитель стал сильнейшим, ура! — приводит слова Губерниева портал «Матч ТВ».