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«Многолетний флагман и раздражитель стал сильнейшим, ура!» Губерниев — о чемпионстве ЦСКА

«Многолетний флагман и раздражитель стал сильнейшим, ура!» Губерниев — о чемпионстве ЦСКА
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал чемпионство ЦСКА в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 после четвёртой победы над УНИКСом (102:76; счёт в серии 4-0).

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

— Как оцените чемпионство ЦСКА в Единой лиге ВТБ?
— Другого турнира у нас нет, и если в предыдущие годы мы видели довольно напряжённое противостояние, то в этот раз ЦСКА собрался и выиграл всухую. Можно только пожелать им удачи. Жалко, что мы сейчас не играем в Евролиге и не с чем сравнить. Мне кажется, что среди наших игровых видов спорта возвращение баскетбола будет весьма болезненным. Но тем не менее поздравляю ЦСКА, многолетний флагман и раздражитель стал сильнейшим, ура! — приводит слова Губерниева портал «Матч ТВ».

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