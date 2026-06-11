Корстин: на сегодняшний день ЦСКА вошёл бы в плей-офф Евролиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин после финала сезона-2025/2026 между ЦСКА и УНИКСом (4-0) высказалась о шансах армейцев в Евролиге.

— Посмотреть бы на ЦСКА против лучших клубов Европы! Они хорошо смотрелись бы в топе?

— Как только ЦСКА ушёл из Евролиги, у клуба сразу уменьшился бюджет. Эта команда, конечно, хороша. С этим составом на сегодняшний день ЦСКА вошёл бы в плей‑офф. Но, конечно, топовые европейские игроки хотят выступать в Евролиге. Тут вопрос даже не в финансовых условиях, а в игровом опыте. Все профессиональные баскетболисты очень амбициозные. И на данном этапе Евролига — очень серьёзное соревнование.

У нас сложные условия по проведению чемпионата. Несмотря на все ограничения и тяжёлую ситуацию, нам всё равно удаётся провести сезон на самом высоком уровне. Я этим очень довольна. И в этом году мы ввели Winline Basket Cup, который тоже прошёл очень успешно, дал нам очень много положительного опыта. Я считаю, что как лига мы стали лучше. Будем работать дальше. Но чемпионат не закончился. Надо ещё понять, кто завоюет бронзу. Это интересный момент, и мы едем в Санкт‑Петербург на матч, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».