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Елевич: ЦСКА сейчас по уровню — команда «Финала четырёх» Евролиги

Елевич: ЦСКА сейчас по уровню — команда «Финала четырёх» Евролиги
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Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич дал оценку уровню московского баскетбольного клуба ЦСКА в сравнении с европейскими командами.

— То, как играют армейцы, это просто фантастика! Даже тогда, когда проигрывают, у них какое‑то спокойствие, какой‑то внутренний стержень и уверенность, что можно переломить ситуацию. Хочется отметить грамотную работу тренерского штаба и клуба.

— Какое место ЦСКА сейчас занимал бы среди европейских команд?
— Я убеждён, что в Евролиге армейцы бы вошли в четвёрку лучших команд. Команда уровня «Финала четырёх» Евролиги, — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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