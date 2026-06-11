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«Не смотрю эту *****». Леброн — о пред- и послематчевых шоу НБА

«Не смотрю эту *****». Леброн — о пред- и послематчевых шоу НБА
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40-летний американский звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о предматчевых и послематчевых шоу в североамериканской лиге.

«Я не смотрю много предматчевых шоу, послематчевых шоу, потому что, ну, ты знаешь меня, ты уже знаешь, как я отношусь к этой *****.

Потому что они недостаточно говорят об игре. Не хватает знаний об игре, разбора игры, того, знаешь, что значит для болельщика действительно узнать об игре или о том, что мы смотрим», — приводит слова Леброна издание Hoopshype.

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