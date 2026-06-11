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Корстин объяснила, почему в ЕЛ играют за бронзу, а не дают медали проигравшим в 1/2 финала

Корстин объяснила, почему в ЕЛ играют за бронзу, а не дают медали проигравшим в 1/2 финала
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, почему в турнире разыгрывают бронзовые медали.

— А вот в КХЛ не проводят серию за третье место — просто дают по бронзе двум полуфиналистам Кубка Гагарина.
— Это КХЛ. А в нашей лиге разыгрываются ещё и медали чемпионата России. Поэтому мы обязаны играть серию за бронзу, распределять все призовые места. И когда клубы отчитываются перед своим руководством и спонсорами, то они должны рассказывать о своих результатах. И третье место в чемпионате России и в Единой лиге — это хорошее достижение и уровень. Так что серия за третье место для нас важна. Она привлекает внимание. Зрители ходят на баскетбол, смотрят по телевизору. Так что серия за третье место нам очень важна, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 в серии за третье место встречаются «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Счёт равный — 2-2. Противостояние продлится до трёх побед.

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