«Этот парень мог бы быть засранцем, если бы захотел». ДеАарон Фокс — о Вембаньяме

28-летний разыгрывающий защитник техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» американец ДеАарон Фокс лестно высказался в адрес 22-летнего одноклубника и лидера команды француза Виктора Вембаньмы, который выступает на позиции центрового.

«Этот парень мог бы быть засранцем, если бы захотел, учитывая его талант в столь юном возрасте. Но он далеко не такой, и его потенциал тоже далеко не исчерпан. Вембаньяма больше человек, чем баскетболист, и я думаю, это о многом говорит… Виктор просто бескорыстный», — приводит слова Фокса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 21 игре. В среднем за матч Виктор Вембаньяма набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,7 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.