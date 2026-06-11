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Рыжов — об упущенных 3-1 «Зенитом» с УНИКСом: мягче слово, чем провал, сложно подобрать

Рыжов — об упущенных 3-1 «Зенитом» с УНИКСом: мягче слово, чем провал, сложно подобрать
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Спортивный агент Станислав Рыжов высказался о серии за третье место сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (счёт в серии 2-2).

— Как думаете, что помешало «Зениту» забрать серию в третьей или четвёртой игре?
— В первую очередь настрой «Локомотива» и командная игра соперников. Болельщики хорошо помнят, что исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Вергун сказал на пресс-конференции после второй игры, что его команде отчасти повезло, «отскочили», поэтому никто и не ждал доминирования петербуржцев в Краснодаре и уж тем более не считал серию заранее «закрытой» после 2-0.

— Учитывая упущенные 3-1 с УНИКСом, возможное поражение «Зенита» в серии с «Локомотивом» можно будет назвать большим провалом для сине-бело-голубых?
— Да, мягче слово, чем провал, сложно подобрать. Вообще можно только посочувствовать «Зениту» — упустить серию, ведя 3-1 — это серьёзный психологический удар. Не просто так руководство пошло на кардинальную меру и уволило второго тренера [Деяна Радоньича] за сезон после полуфинала — очевидно, рассчитывая на известнейшее негласное правило командных видов спорта — смена главного тренера на любого другого всегда даёт краткосрочный всплеск, и 2-0 в Петербурге это в очередной раз подтвердили, можно сказать ход оправдал себя, — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

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