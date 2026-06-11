Гомельский прокомментировал победу «Локо» в четвёртом матче серии с «Зенитом»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал победу краснодарского «Локомотива-Кубань» в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (91:85, 2-2).

«Как и ожидалось, «Локо» добыл вторую подряд домашнюю победу и сравнял счёт — 2-2. Не нужно обращать внимания на сам финальный счёт матча 91:85. За четыре с половиной минуты до конца игры преимущество хозяев составляло 20 очков.

Тренер «Локо» Томович выпустил на площадку резервистов, а те теряли мяч раз за разом. Отсюда и небольшое преимущество на табло после финальной сирены. Главные события происходили раньше. Атака «Локо» была разнообразной и эффективной.

Защита «Зенита» справилась с Муром, но не смогла сдержать Миллера, Мартина, Ищенко, Хантера и Хаджибеговича. Был момент, когда «Зенит» сократил разницу в счёте до трёх очков, но в атаке дважды промахнулся Воронцевич. После этого солировали только железнодорожники», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.