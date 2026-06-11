Бывший игрок ЦСКА переподпишет контракт с «Партизаном» — источник

31-летний нигерийский центровой Тони Джекири подпишет новый контракт с сербской командой «Партизан» ещё на один сезон. Об этом сообщает сербское издание Meridian Sport.

Представитель Нигерии присоединился к сербской команде в январе после ухода из московского клуба ЦСКА и провёл в составе «Партизана» 15 матчей в Евролиге. В среднем за игру Тони Джекири набирал 7,5 очка, делал 5,0 подбора, а также отдавал 1,4 передачи. Клуб из Белграда завершил сезон на 15-м месте с рекордом 16-22.

При этом в Адриатической лиге нигерийский центровой провёл 17 встреч. В среднем за встречу Тони набирал 9,4 очка, делал 4,9 подбора, а также отдавал 1,6 передачи.