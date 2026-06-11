Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок ЦСКА переподпишет контракт с «Партизаном» — источник

Бывший игрок ЦСКА переподпишет контракт с «Партизаном» — источник
Комментарии

31-летний нигерийский центровой Тони Джекири подпишет новый контракт с сербской командой «Партизан» ещё на один сезон. Об этом сообщает сербское издание Meridian Sport.

Представитель Нигерии присоединился к сербской команде в январе после ухода из московского клуба ЦСКА и провёл в составе «Партизана» 15 матчей в Евролиге. В среднем за игру Тони Джекири набирал 7,5 очка, делал 5,0 подбора, а также отдавал 1,4 передачи. Клуб из Белграда завершил сезон на 15-м месте с рекордом 16-22.

При этом в Адриатической лиге нигерийский центровой провёл 17 встреч. В среднем за встречу Тони набирал 9,4 очка, делал 4,9 подбора, а также отдавал 1,6 передачи.

Материалы по теме
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android