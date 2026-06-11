«Играл просто феноменально». Корстин — о третьей подряд награде MVP плей-офф для Тримбла

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о разыгрывающем защитнике ЦСКА Мело Тримбле, который был в третий подряд раз признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф турнира.

— MVP плей‑офф получил Мело Тримбл. Как оцените вклад этого игрока?

— Мело Тримбл полностью заслужил звание лучшего игрока. Он играл просто феноменально. Казалось бы, так легко ему всё даётся. Но за этой лёгкостью стоит огромный каждодневный труд спортсмена, который пашет на тренировках. И, конечно же, талант. Очень здорово, что Мело раскрылся именно в ЦСКА. Он выступал в «Галатасарае», в других клубах, но не был так ярок. А в ЦСКА он чувствует себя очень комфортно и уверенно. Он раскрыл все свои таланты на радость клубу и лиге, — сказала Корстин «Матч ТВ».