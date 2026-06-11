«Разве не ты называл Байдена «Сонным Джо»?» Эй Смит — о Трампе на матче финала НБА

Авторитетный американский журналист и аналитик Стивен Эй Смит раскритиковал президента США Дональда Трампа за сон на третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Нью-Йорк Никс» и командой «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 115:111 в пользу техасского коллектива.

«Если тебе было так важно там присутствовать, почему ты уснул? Разве не ты называл бывшего президента Джо Байдена «Сонным Джо»? Ну и как нам тогда называть тебя?» — приводит слова Эй Смита аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Ранее «Чемпионат» подготовил материал с анализом третьего матча финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио».