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«Разве не ты называл Байдена «Сонным Джо»?» Эй Смит — о Трампе на матче финала НБА

«Разве не ты называл Байдена «Сонным Джо»?» Эй Смит — о Трампе на матче финала НБА
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Авторитетный американский журналист и аналитик Стивен Эй Смит раскритиковал президента США Дональда Трампа за сон на третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Нью-Йорк Никс» и командой «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 115:111 в пользу техасского коллектива.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Если тебе было так важно там присутствовать, почему ты уснул? Разве не ты называл бывшего президента Джо Байдена «Сонным Джо»? Ну и как нам тогда называть тебя?» — приводит слова Эй Смита аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Календарь финала НБА сезона-2025/2026
Сетка финала НБА сезона-2025/2026

Ранее «Чемпионат» подготовил материал с анализом третьего матча финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио».

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