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«Стал забывать, что такое Евролига». Президент ЦСКА — о возвращении клуба в Европу

«Стал забывать, что такое Евролига». Президент ЦСКА — о возвращении клуба в Европу
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался об участии армейцев в Евролиге после чемпионства в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026.

— В разных видах спорта Россию начали уже допускать на международную арену…
— Можете не продолжать. В моей картине мира возвращение наших баскетбольных команд в еврокубки не просматривается в текущий момент.

— А если представить этот ЦСКА в матчах с лучшими командами Евролиги? Потянули бы?
— Я не очень люблю рассуждать о том, что было бы, если бы. Когда‑то это время, наверное, наступит. Хотя лично я стал уже забывать, что такое Евролига. И не сильно жалею по этому поводу. Как говорится, будет день и будет пища.

— А почему вы не жалеете о Евролиге? Относятся к нам плохо?
— Дело не в отношении. Ну была и была. Нет и нет. Ну что делать? Пойти и повеситься по этому поводу? Не лучшее решение. Есть определённые обстоятельства, которые не позволяют российским клубам играть в еврокубках. Но всему своё время, — сказал Ватутин «Матч ТВ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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