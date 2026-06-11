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«Сильнейшее давление на судейскую бригаду». Агент Рыжов — о пятом матче «Зенита» и «Локо»

«Сильнейшее давление на судейскую бригаду». Агент Рыжов — о пятом матче «Зенита» и «Локо»
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Спортивный агент Станислав Рыжов высказался о решающем матче серии за третье место сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (счёт в серии 2-2), который пройдёт 12 июня в 13:00 мск в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На ваш взгляд, как сложится решающая игра серии?
— Знаете, на кого будет сильнейшее давление? На судейскую бригаду. Ожидаю ожесточённую борьбу при невысоком качестве нападения. Будет очень интересно, какой уровень контакта с самого начала позволят командам арбитры! Не сомневаюсь в их квалификации, и уверен, что главными действующими лицами в «КСК Арена» будут именно игроки!

Этот матч выиграют защита и мотивация, как бы банально это ни звучало. Сколько физических сил осталось в резерве у команд, неизвестно нам, любителям баскетбола со стороны, но одно известно точно, решающие матчи серий — это всегда сумасшедший накал и ни с чем не сравнимые эмоции! — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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