«Сильнейшее давление на судейскую бригаду». Агент Рыжов — о пятом матче «Зенита» и «Локо»

Спортивный агент Станислав Рыжов высказался о решающем матче серии за третье место сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (счёт в серии 2-2), который пройдёт 12 июня в 13:00 мск в Санкт-Петербурге.

— На ваш взгляд, как сложится решающая игра серии?

— Знаете, на кого будет сильнейшее давление? На судейскую бригаду. Ожидаю ожесточённую борьбу при невысоком качестве нападения. Будет очень интересно, какой уровень контакта с самого начала позволят командам арбитры! Не сомневаюсь в их квалификации, и уверен, что главными действующими лицами в «КСК Арена» будут именно игроки!

Этот матч выиграют защита и мотивация, как бы банально это ни звучало. Сколько физических сил осталось в резерве у команд, неизвестно нам, любителям баскетбола со стороны, но одно известно точно, решающие матчи серий — это всегда сумасшедший накал и ни с чем не сравнимые эмоции! — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».