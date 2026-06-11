Почётный президент БК «Нижний Новгород» высказался о финансовых проблемах команды

Почётный президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов заявил, что существует вероятность закрытия профессиональной команды из‑за финансовых проблем. Ранее СМИ сообщали, что клуб находится под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, а в команде остаются задолженности по зарплатам.

— Есть информация, что у «Нижнего Новгорода» серьёзные проблемы и может дойти вплоть до закрытия профессиональной команды. Такая вероятность существует?

— Вероятность есть всегда, но журналисты об этом узнают последними.

— Можете ли рассказать подробнее?

— Нет», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Единой лиги «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.