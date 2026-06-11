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Почётный президент БК «Нижний Новгород» высказался о финансовых проблемах команды

Почётный президент БК «Нижний Новгород» высказался о финансовых проблемах команды
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Почётный президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов заявил, что существует вероятность закрытия профессиональной команды из‑за финансовых проблем. Ранее СМИ сообщали, что клуб находится под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ в следующем сезоне, а в команде остаются задолженности по зарплатам.

— Есть информация, что у «Нижнего Новгорода» серьёзные проблемы и может дойти вплоть до закрытия профессиональной команды. Такая вероятность существует?
— Вероятность есть всегда, но журналисты об этом узнают последними.

— Можете ли рассказать подробнее?
— Нет», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Единой лиги «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.

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