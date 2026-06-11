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Президент БК «Пари НН»: собираем пакет документов для участия в чемпионате Единой лиги

Президент БК «Пари НН»: собираем пакет документов для участия в чемпионате Единой лиги
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Почётный президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов заявил, что клуб надеется на поддержку в вопросе получения лицензии для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Ранее Панов заявил что существует вероятность закрытия нижегородской профессиональной команды из-за финансовых трудностей.

«Собираем необходимый пакет документов для участия в чемпионате Единой лиге в следующем сезоне и надеемся на всестороннюю поддержку, в том числе от руководства региона», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Единой лиги «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.

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