Президент БК «Пари НН»: собираем пакет документов для участия в чемпионате Единой лиги

Почётный президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов заявил, что клуб надеется на поддержку в вопросе получения лицензии для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Ранее Панов заявил что существует вероятность закрытия нижегородской профессиональной команды из-за финансовых трудностей.

«Собираем необходимый пакет документов для участия в чемпионате Единой лиге в следующем сезоне и надеемся на всестороннюю поддержку, в том числе от руководства региона», — приводит слова Панова «Матч ТВ».



В прошедшем сезоне Единой лиги «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.