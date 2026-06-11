Тренер «Зенита» Вергун высказался о предстоящем решающем матче серии за третье место ЕЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун перед пятым, решающим матчем серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» поделился ожиданиями от предстоящей игры. Счёт в серии — 2-2.

«Тут не нужно искать каких-то слов. Мы пришли к тому моменту, что мы последние, кто остался в игре в российском баскетболе. Мы понимаем уровень внимания к этой игре, и надо забыть всё, что было до этого. Это уже не имеет никакого особого значения. У нас осталось 70-75 владений в нападении и 70-75 владений в защите. Кто лучше сможет ими распорядиться, кто будет более сфокусированным, более жёстким, более дисциплинированным — будет иметь возможность забрать эту игру.

Все одинаково хотят победы. Вопрос в том, кто приложит к этому больше усилий, кто сможет быть в более правильном состоянии. Будет много борьбы, я уверен. Нам очень сильно не хватало поддержки трибун в играх №3 и №4, поэтому хочется вернуться в то состояние, которое было в первых матчах серии», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Зенита».