Леброн Джеймс: в Сан-Антонио нечем заняться

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс прокомментировал начало финальной серии между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». По мнению Леброна, преимущество было у нью-йоркской команды, потому что в Сан-Антонио, где прошли первые два матча серии, нечем заняться.

«Ты не делаешь ничего в Сан-Антонио. Вообще ничего. Там совершенно нечем заняться», — приводит слова Леброна Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» ведёт в финальной серии плей-офф НБА со счётом 3-1.

Пятый матч состоится в ночь с 13 на 14 июня в Сан-Антонио.