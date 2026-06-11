Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: в Сан-Антонио нечем заняться

Леброн Джеймс: в Сан-Антонио нечем заняться
Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс прокомментировал начало финальной серии между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». По мнению Леброна, преимущество было у нью-йоркской команды, потому что в Сан-Антонио, где прошли первые два матча серии, нечем заняться.

«Ты не делаешь ничего в Сан-Антонио. Вообще ничего. Там совершенно нечем заняться», — приводит слова Леброна Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» ведёт в финальной серии плей-офф НБА со счётом 3-1.

Пятый матч состоится в ночь с 13 на 14 июня в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Леброн против Дюранта». Кириленко — о возможном реформировании баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android