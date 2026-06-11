Центровой системы «Реала» Фролов может продолжить карьеру в NCAA

Российский центровой системы мадридского «Реала» Илья Фролов может продолжить карьеру в студенческом чемпионате США (NCAA). Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на американского рекрутёра и драфт-аналитика Пола Бьянкарди.

По данным источника, к 18-летнему российскому баскетболисту уже обратились университеты из категории хай-мэйджор: Penn State, NC State, Arkansas и другие. Фролов выступает за юношеские команды мадридского клуба. Решение о переходе в NCAA российский центровой пока не принял.

Напомним, Фролов в составе «Реала» стал победителем первого сезона Liga U — чемпионата Испании для игроков не старше 22 лет.